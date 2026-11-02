Prezydent Izraela Icchak Herzog rozpocznie w środę konsultacje z frakcjami wybranymi do 26. Knesetu w sprawie utworzenia nowego rządu. W przeciwieństwie do poprzednich rund negocjacji koalicyjnych spotkania rozpoczną się od najmniejszych partii, a zakończą konsultacjami z największymi siłami — Jaszarem i Likudem, podaje Jerusalem Post.

Nowy porządek spotkań

W kancelarii prezydenta wyjaśniono, że taka kolejność ma „zachęcić do nieszablonowego myślenia”. Herzog będzie mógł najpierw rozważyć szerszy zakres możliwych konfiguracji koalicji, a dopiero potem przeprowadzić konsultacje z dużymi frakcjami.

Spotkania rozpoczną się w środę o godz. 17:00 od przedstawicieli Religijnego Syjonizmu–Zehut. Tego samego dnia prezydent przeprowadzi także konsultacje z partiami Szas i Israel Bejtejnu. W czwartek spotka się z przedstawicielami Zjednoczonego Judaizmu Tory, Ocma Jehudit, Demokratów, Ra'am, Zjednoczonej Listy oraz Bejachad.

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Następnie Herzog przyjmie przedstawicieli Jaszaru, kierowanego przez Gadiego Eisenkota, a o godz. 20:30 odbędzie ostatnie spotkanie z partią Likud premiera Binjamina Netanjahu.

Rekomendacje dla prezydenta

Podczas konsultacji każda frakcja będzie mogła zarekomendować posła do Knesetu, któremu należy powierzyć utworzenie następnego rządu. Liczba rekomendacji ma znaczenie, jednak prezydent nie jest zobowiązany do wyboru kandydata z największym poparciem: musi wskazać posła, który ma największe szanse na utworzenie koalicji.

Po wyborach 27 października ani Likud, ani Jaszar nie mają prostej drogi do większości 61 mandatów. Zgodnie z Ustawą Zasadniczą o rządzie kandydat, który otrzyma mandat, będzie miał 28 dni na utworzenie gabinetu. Prezydent może przedłużyć ten termin maksymalnie o kolejne 14 dni. Herzog nie wykluczył też przeprowadzenia drugiej rundy konsultacji. Transmisje spotkań będą dostępne na oficjalnych kontach prezydenta w mediach społecznościowych.

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