作为旨在防止战争重启的外交努力的一部分，卡塔尔代表团预计将于11月2日晚抵达伊朗德黑兰。据卡塔尔报纸《Al-Araby Al-Jadeed》报道，该代表团将由卡塔尔首相兼外交大臣的顾问率领，阿纳多卢通讯社报道。

通过多哈的接触

此次预计进行的访问将发生在伊朗代表团与卡塔尔调解人在多哈磋商之后。伊朗外交部发言人埃斯梅尔·巴加埃表示，副外长卡泽姆·加里巴巴迪访问多哈，以促进德黑兰与华盛顿通过卡塔尔交换信息。

巴加埃表示，伊朗将最初关于为期七天程序的提议缩减为可在两天内实施的机制。他称这是德黑兰展现善意，并表示华盛顿必须决定下一步行动。

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德黑兰的条件

巴加埃还表示，根据伊朗的立场，最终协议以及霍尔木兹海峡的开放取决于美国解除海上封锁并满足德黑兰的要求。

伊朗外交部长阿巴斯·阿拉格齐向国家通讯社IRNA表示，卡塔尔和巴基斯坦正积极开展调解，进行了数十次电话交谈和密集的穿梭外交。他表示，德黑兰已传达其条件和外交解决方案，并已准备好采取外交行动或军事行动。阿拉格齐还警告称，新的军事行动或欺骗将引发比此前更严厉的回应。

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