Delegacja Kataru ma przybyć do Teheranu — Anadolu Agency

Katarska delegacja ma przybyć do Teheranu w Iranie wieczorem 2 listopada w ramach wysiłków dyplomatycznych mających zapobiec wznowieniu wojny. Według katarskiej gazety Al-Araby Al-Jadeed delegacji będzie przewodniczył doradca premiera i ministra spraw zagranicznych Kataru, informuje Anadolu Agency.

Kontakty przez Dohę

Oczekiwana wizyta odbędzie się po konsultacjach irańskiej delegacji z katarskimi mediatorami w Dosze. Rzecznik irańskiego MSZ Esmail Baghaei powiedział, że wiceminister spraw zagranicznych Kazem Gharibabadi odwiedził Dohę, aby ułatwić wymianę komunikatów między Teheranem a Waszyngtonem za pośrednictwem Kataru.

Według Baghaeiego Iran skrócił swoją początkową propozycję siedmiodniowego procesu do mechanizmu, który można wdrożyć w ciągu dwóch dni. Nazwał to przejawem dobrej woli Teheranu i powiedział, że Waszyngton musi zdecydować o swoich kolejnych krokach.

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Warunki Teheranu

Baghaei oświadczył również, że ostateczne porozumienie i otwarcie Cieśniny Ormuz, zgodnie ze stanowiskiem Iranu, zależą od zakończenia amerykańskiej blokady morskiej i spełnienia żądań Teheranu.

Minister spraw zagranicznych Iranu Abbas Araghchi powiedział państwowej agencji IRNA, że Katar i Pakistan aktywnie pośredniczą, prowadząc dziesiątki rozmów telefonicznych i intensywną dyplomację wahadłową. Według niego Teheran przekazał swoje warunki i plan dyplomatycznego uregulowania oraz jest gotowy zarówno na dyplomację, jak i działania wojskowe. Araghchi ostrzegł również, że nowe działania wojskowe lub oszustwo wywołają ostrzejszą odpowiedź niż wcześniej.

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