Катарская делегация должна прибыть в Тегеран, Иран, вечером 2 ноября в рамках дипломатических усилий, направленных на предотвращение возобновления войны. По данным катарской газеты Al-Araby Al-Jadeed, делегацию возглавит советник премьер-министра и министра иностранных дел Катара, сообщает Anadolu Agency.

Контакты через Доху

Ожидаемый визит состоится после консультаций иранской делегации с катарскими посредниками в Дохе. Представитель МИД Ирана Эсмаил Багаеи заявил, что заместитель министра иностранных дел Казем Гарибабади посетил Доху, чтобы содействовать обмену сообщениями между Тегераном и Вашингтоном через Катар.

По словам Багаеи, Иран сократил первоначальное предложение о семидневном процессе до механизма, который можно реализовать за два дня. Он назвал это проявлением доброй воли Тегерана и сказал, что Вашингтон должен определиться со своими следующими шагами.

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Условия Тегерана

Багаеи также заявил, что окончательное соглашение и открытие Ормузского пролива, по позиции Ирана, зависят от прекращения морской блокады США и выполнения требований Тегерана.

Министр иностранных дел Ирана Аббас Арагчи заявил государственному агентству IRNA, что Катар и Пакистан активно посредничают, проводя десятки телефонных разговоров и интенсивную челночную дипломатию. По его словам, Тегеран передал свои условия и план дипломатического урегулирования и готов как к дипломатии, так и к военным действиям. Арагчи также предупредил, что новые военные действия или обман вызовут более жесткий ответ, чем прежде.

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