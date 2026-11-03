В Китае численность больших панд, содержащихся в неволе, достигла 830 особей. Информацию обнародовали 3 ноября на конференции Global Panda Partners Conference 2026 в Чэнду, провинция Сычуань.

Генетическое разнообразие

По данным ECNS, генетическое разнообразие популяции больших панд в неволе продолжает расти.

Строительство экологических коридоров в последние годы помогло вновь соединить 13 ранее изолированных популяций больших панд. Согласно информации, представленной на конференции, это существенно улучшило связь между их местами обитания.

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Экологические коридоры

В районах коридоров зафиксировали более 150 случаев активности больших панд и других диких животных. Панды стали чаще перемещаться между местами обитания, что создает больше возможностей для взаимодействия и размножения.

Большая панда является эндемичным для Китая видом и считается флагманским видом охраны биоразнообразия в мире. На конференции также сообщили, что в мире зафиксировали более миллиарда посещений, чтобы увидеть больших панд.

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