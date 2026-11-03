Populacja wielkich pand w niewoli w Chinach osiągnęła 830 osobników — ECNS
W Chinach liczba wielkich pand utrzymywanych w niewoli osiągnęła 830 osobników. Informację ogłoszono 3 listopada podczas konferencji Global Panda Partners Conference 2026 w Chengdu, w prowincji Syczuan.
Różnorodność genetyczna
Według ECNS różnorodność genetyczna populacji wielkich pand w niewoli nadal rośnie.
Budowa korytarzy ekologicznych w ostatnich latach pomogła ponownie połączyć 13 wcześniej izolowanych populacji wielkich pand. Według informacji przedstawionych na konferencji znacznie poprawiło to łączność między ich siedliskami.
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Korytarze ekologiczne
Na obszarach korytarzy odnotowano ponad 150 przypadków aktywności wielkich pand i innych dzikich zwierząt. Pandy zaczęły częściej przemieszczać się między siedliskami, co stwarza więcej możliwości interakcji i rozmnażania.
Wielka panda jest gatunkiem endemicznym dla Chin i jest uważana za gatunek flagowy ochrony bioróżnorodności na świecie. Na konferencji poinformowano również, że na całym świecie odnotowano ponad miliard odwiedzin, aby zobaczyć wielkie pandy.