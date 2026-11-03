Korea Północna poinformowała o teście głowicy kasetowej dla strategicznego pocisku manewrującego, a także o sprawdzeniu jego zdolności do wykonania pionowego uderzenia w cel. Poinformował o tym RMF24, powołując się na południowokoreańską agencję Yonhap.

Oświadczenia o głowicy kasetowej

Instytut Głowic Bojowych Korei Północnej, cytowany przez państwową agencję KCNA, twierdzi, że test potwierdził możliwości głowicy kasetowej średniej wielkości. Według instytucji przy maksymalnej gęstości rażenia jest ona zdolna razić obszar od 5 do 6 hektarów.

Yonhap zauważa, że reżim Kim Dzong Una wcześniej zapowiadał zamiar wprowadzenia do końca roku różnych typów głowic kasetowych. W ubiegłą sobotę Korea Północna testowała już podobną amunicję dla taktycznych pocisków balistycznych.

Pionowe uderzenie

Instytut Systemów Pocisków Manewrujących Korei Północnej również oświadczył, że osiągnięto pełną zdolność pocisku do pionowego uderzenia. W Pjongjangu twierdzą, że udało się to osiągnąć dzięki poprawie sterowności w końcowej fazie lotu oraz uwzględnieniu warunków geograficznych celu.

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Południowokoreańscy eksperci cytowani przez Yonhap uważają, że Korea Północna może dążyć do uzyskania możliwości rażenia podziemnych obiektów wojskowych i tuneli w Korei Południowej. Przedstawiciel Koreańskiego Forum Obrony i Bezpieczeństwa wyjaśnił, że pionowa trajektoria pozwala zwiększyć siłę niszczącą poprzez rozpędzenie pocisku do maksymalnej prędkości przed trafieniem celu dzięki ziemskiej grawitacji.

Rzecznik Połączonego Komitetu Szefów Sztabów Korei Południowej oświadczył, że armia kraju dysponuje zdolnościami precyzyjnego uderzenia, które, jak powiedział, wyprzedzają o 20 lat technologie deklarowane przez Północ, oraz utrzymuje stałą gotowość operacyjną na wypadek prowokacji ze strony Pjongjangu.

Amunicja kasetowa rozprasza nad celem liczne mniejsze subamunicje na dużym obszarze. Znaczna liczba niewybuchów stwarza długotrwałe zagrożenie dla ludności cywilnej. Korea Północna nie jest stroną Konwencji z Oslo z 2008 roku, która zakazuje nabywania, produkcji, gromadzenia i użycia takiej amunicji.

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