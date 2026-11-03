朝鲜称测试巡航导弹集束弹头——RMF24

朝鲜称已测试战略巡航导弹的集束弹头，并检验了其对目标实施垂直打击的能力。RMF24援引韩国联合通讯社Yonhap 报道称。

关于集束弹头的声明

朝鲜国家通讯社KCNA援引朝鲜战斗部研究所的话称，此次测试确认了一种中型集束弹头的能力。该机构称，在最大杀伤密度下，该弹头能够打击5至6公顷的区域。

Yonhap指出，金正恩政权此前宣布，计划在今年年底前引入不同类型的集束弹头。上周六，朝鲜已测试了用于战术弹道导弹的类似弹药。

垂直打击

朝鲜巡航导弹系统研究所还称，该导弹已实现完全的垂直打击能力。平壤称，这是通过改善飞行末段的可控性并考虑目标的地理条件实现的。

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Yonhap援引的韩国专家认为，朝鲜可能寻求获得打击韩国地下军事设施和隧道的能力。韩国国防与安全论坛的一名代表解释说，垂直轨迹能够借助地球引力使导弹在命中目标前加速至最高速度，从而增强破坏力。

韩国联合参谋本部的一名发言人表示，该国军队拥有精确打击能力，按其说法，这些能力比朝鲜宣称的技术领先20年，并持续保持应对平壤挑衅的作战准备状态。

集束弹药会在目标上空的大范围内散布大量较小的子弹药。大量未爆炸的部件会对平民造成长期危险。朝鲜不是2008年《奥斯陆公约》的缔约方，该公约禁止获取、生产、储存和使用此类弹药。

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