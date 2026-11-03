Premier Bawarii Markus Söder po spotkaniu z emirem Kataru Tamimem bin Hamadem Al Thanim w Dosze opowiedział się za niemiecką obecnością wojskową w Katarze. Jak informuje Der Spiegel, polityk zaproponował zorganizowanie wizyty przedstawicieli Federalnego Ministerstwa Obrony Niemiec oraz rozważenie skierowania personelu technicznego do dalszego szkolenia.

Obecność Niemiec w Katarze

Söder powiedział, że dla Niemiec ważne jest, aby przynajmniej były widoczne w regionie Zatoki Perskiej. Według niego Wielka Brytania i Francja podjęły już podobne kroki. Polityk dodał, że do długotrwałego sukcesu gospodarczego potrzebne są między innymi zaufanie i bezpieczeństwo.

Podczas podróży szef bawarskiego rządu odwiedził także warsztat firmy zbrojeniowej KNDS w bazie wojskowej i wezwał do inwestowania w sektor obronny, ze szczególnym uwzględnieniem bawarskich przedsiębiorstw. Söder zauważył, że zainteresowanie Kataru obronnością jest duże ze względu na bliskość kraju do Iranu: według niego odległość wynosi około 150 kilometrów.

Więcej aktualnych wiadomości na kanale UA.News w Telegramie Telegram.

Inwestycje i szczyt gospodarczy

Söder zapowiedział organizację w przyszłym roku w Monachium szczytu gospodarczego, podobnego do wydarzenia z udziałem Zjednoczonych Emiratów Arabskich. Podczas tej podróży odwiedził także ZEA i spotkał się z prezydentem kraju, szejkiem Mohamedem bin Zayedem Al Nahyanem.

We wrześniu Bawaria i ZEA podpisały umowę dotyczącą inwestycji o wartości 10 mld euro w Bawarii. Według Södera więzi gospodarcze z Emiratami są obecnie bardziej rozwinięte niż z Katarem. Ponownie wezwał również do promowania utworzenia stref wolnego handlu między UE, Katarem i ZEA, wskazując na znaczne zainteresowanie tym w Katarze.

Czytaj nas na