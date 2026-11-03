Прем’єр Баварії Зьодер закликав до військової присутності в Катарі — Der Spiegel

Прем’єр-міністр Баварії Маркус Зьодер після зустрічі з еміром Катару Тамімом бін Хамадом Аль Тані в Досі виступив за військову присутність Німеччини в Катарі. Як повідомляє Der Spiegel, політик запропонував організувати візит представників Федерального міністерства оборони Німеччини та розглянути направлення технічного персоналу для подальшого навчання.

Присутність Німеччини в Катарі

Зьодер заявив, що для Німеччини важливо принаймні бути помітною в регіоні Перської затоки. За його словами, Велика Британія та Франція вже здійснили подібні кроки. Політик додав, що для тривалого економічного успіху, окрім іншого, потрібні довіра й безпека.

Під час поїздки глава баварського уряду також відвідав майстерню оборонної компанії KNDS на військовій базі та закликав інвестувати в оборонний сектор, приділяючи особливу увагу баварським компаніям. Зьодер зазначив, що інтерес Катару до оборони високий через близькість країни до Ірану: за його словами, відстань становить близько 150 кілометрів.

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Інвестиції та економічний саміт

Зьодер анонсував проведення наступного року економічного саміту в Мюнхені, подібного до заходу за участю Об’єднаних Арабських Еміратів. Під час цієї поїздки він також відвідав ОАЕ та зустрівся з президентом країни шейхом Мохамедом бін Заїдом Аль Нахаяном.

У вересні Баварія та ОАЕ підписали угоду про інвестиції на 10 млрд євро в Баварії. За словами Зьодера, економічні зв’язки з Еміратами нині розвиненіші, ніж із Катаром. Він також повторив заклик просувати створення зон вільної торгівлі між ЄС, Катаром та ОАЕ, зазначивши значний інтерес до цього в Катарі.

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