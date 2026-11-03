Премьер-министр Баварии Маркус Зёдер после встречи с эмиром Катара Тамимом бин Хамадом Аль Тани в Дохе выступил за военное присутствие Германии в Катаре. Как сообщает Der Spiegel, политик предложил организовать визит представителей Федерального министерства обороны Германии и рассмотреть направление технического персонала для дальнейшего обучения.

Присутствие Германии в Катаре

Зёдер заявил, что для Германии важно как минимум быть заметной в регионе Персидского залива. По его словам, Великобритания и Франция уже предприняли подобные шаги. Политик добавил, что для долгосрочного экономического успеха, помимо прочего, необходимы доверие и безопасность.

Во время поездки глава баварского правительства также посетил мастерскую оборонной компании KNDS на военной базе и призвал инвестировать в оборонный сектор, уделяя особое внимание баварским компаниям. Зёдер отметил, что интерес Катара к обороне высок из-за близости страны к Ирану: по его словам, расстояние составляет около 150 километров.

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Инвестиции и экономический саммит

Зёдер анонсировал проведение в следующем году экономического саммита в Мюнхене, аналогичного мероприятию с участием Объединённых Арабских Эмиратов. Во время этой поездки он также посетил ОАЭ и встретился с президентом страны шейхом Мохамедом бин Заидом Аль Нахаяном.

В сентябре Бавария и ОАЭ подписали соглашение об инвестициях в размере 10 млрд евро в Баварии. По словам Зёдера, экономические связи с Эмиратами сейчас более развиты, чем с Катаром. Он также повторил призыв продвигать создание зон свободной торговли между ЕС, Катаром и ОАЭ, отметив значительный интерес к этому в Катаре.

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