巴伐利亚州州长马库斯·泽德在多哈会见卡塔尔埃米尔塔米姆·本·哈马德·阿勒萨尼后，支持德国在卡塔尔保持军事存在。据《明镜周刊》报道，这名政治人物提议安排德国联邦国防部代表访问，并考虑派遣技术人员进行进一步培训。

德国在卡塔尔的存在

泽德表示，对德国而言，至少在波斯湾地区保持可见度很重要。他说，英国和法国已经采取了类似措施。这名政治人物补充说，长期经济成功还需要信任和安全。

在此次访问期间，这位巴伐利亚政府首脑还参观了一处军事基地内防务公司KNDS的车间，并呼吁对防务领域进行投资，尤其关注巴伐利亚企业。泽德指出，由于卡塔尔靠近伊朗，该国对国防的兴趣很高：据他所说，两地距离约为150公里。

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投资与经济峰会

泽德宣布，明年将在慕尼黑举行一场经济峰会，类似于有阿拉伯联合酋长国参与的活动。在此次行程中，他还访问了阿联酋，并会见了该国总统谢赫穆罕默德·本·扎耶德·阿勒纳哈扬。

9月，巴伐利亚与阿联酋签署了一项在巴伐利亚投资100亿欧元的协议。泽德表示，目前与阿联酋的经济联系比与卡塔尔的更为发达。他还重申，应推动在欧盟、卡塔尔和阿联酋之间建立自由贸易区，并指出卡塔尔对此有浓厚兴趣。

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