Prezydent Chin Xi Jinping podkreślił konieczność wzmocnienia ochrony i skoordynowanego zarządzania dorzeczem Huang He, aby poprawić stan rzeki. Jak informuje ECNS, wydał takie wytyczne dotyczące dalszej ochrony i zarządzania rzeką.

Ekologiczna ochrona dorzecza

Xi Jinping stwierdził, że należy konsekwentnie rozwijać ochronę ekologiczną i wysokiej jakości rozwój dorzecza Huang He. Wezwał również do zachowania kultury związanej z rzeką oraz zapewnienia, aby przynosiła ona długoterminowe korzyści narodowi chińskiemu i przyszłym pokoleniom.

Wytyczne prezydenta ogłoszono 2 listopada na konferencji roboczej poświęconej kompleksowej ochronie i zarządzaniu Huang He w Zhengzhou w prowincji Henan. W wydarzeniu uczestniczył wicepremier Chin Liu Guozhong. Wezwał on do wspólnych działań na rzecz wzmocnienia ochrony rzeki, właściwego zarządzania nią, a także racjonalnego i intensywnego wykorzystania zasobów wodnych.

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Wyniki zarządzania rzeką

Na konferencji uczestnikom przedstawiono wyniki zarządzania Huang He w ciągu ostatnich 80 lat pod kierownictwem Komunistycznej Partii Chin. Według danych przedstawionych podczas wydarzenia rzeka, która wcześniej cierpiała z powodu niszczycielskich powodzi, znacznego zamulenia i zmian koryta, ma obecnie czystszą wodę, a wykorzystanie jej zasobów wodnych stało się bardziej zrównoważone.

Huang He jest drugą pod względem długości rzeką Chin. Rozciąga się na 5464 kilometry przez dziewięć prowincji i regionów autonomicznych, przecina obszary pustynne i lessowe oraz uchodzi do Morza Bohai w prowincji Shandong.

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