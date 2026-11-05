W RPA policja zatrzymała 25-letnią kobietę podejrzaną o zakłócenie głosowania w lokalu wyborczym Mugoboya w okręgu Mopani. Do incydentu doszło w środę, a w piątek zatrzymana ma stanąć przed Sądem Magistrackim w Lenyenye, informuje TimesLIVE.

Próba nagrywania podczas głosowania

Według policji kobieta miała rzekomo próbować robić zdjęcia i nagrywać filmy podczas głosowania. Pracownik przewodniczący w lokalu poinformował ją, że takie działania są zakazane przez prawo i nie będą dozwolone.

Następnie podejrzana, jak twierdzą funkcjonariusze, stała się agresywna i zaczęła obrażać pracownika lokalu wyborczego wulgarnymi słowami. Policja oświadczyła, że spowodowało to zakłócenie procesu głosowania i utrudniło Komisji Wyborczej RPA wykonywanie jej obowiązków.

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Podejrzenie naruszenia prawa wyborczego

Rzecznik policji Malesela Ledwaba poinformował, że na miejsce wezwano funkcjonariuszy, którzy zatrzymali kobietę. Jest ona podejrzana o naruszenie ustawy wyborczej nr 51 z 1996 roku — umyślne utrudnianie Komisji Wyborczej RPA wykonywania jej funkcji lub obowiązków.

Komisarz policji prowincji Limpopo, generał porucznik Jan Petrus Scheepers, potępił incydent. Oświadczył, że prawo do głosowania wiąże się z obowiązkiem przestrzegania przepisów regulujących wybory, a policja będzie reagować na próby zastraszania pracowników lokali wyborczych, zakłócania głosowania lub utrudniania pracy komisji wyborczej.

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