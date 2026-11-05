Podczas rutynowych badań przeprowadzonych w ubiegłym tygodniu na placu zabaw przedszkola w Captains Flat w Australii wykryto poziom ołowiu osiem razy wyższy od progu zgłoszeniowego. Zewnętrzny plac zabaw i ogród zamknięto zapobiegawczo, jednak placówka nadal działa, a dzieci są tymczasowo przetrzymywane w pomieszczeniach, podaje ABC News.

Agencja Ochrony Środowiska stanu Nowa Południowa Walia poinformowała, że prace mające ograniczyć ryzyko powinny zostać ukończone w najbliższych dniach. Przedszkole spodziewa się wznowić normalne funkcjonowanie w poniedziałek. Regulator przekazał również, że dodatkowe kontrole w ubiegłym tygodniu oraz w dniu wydania oświadczenia nie wykazały kolejnych podwyższonych poziomów ołowiu.

Zanieczyszczenie od 2021 roku

W 2021 roku w powierzchniowych glebach Captains Flat, położonego około 40 kilometrów od Canberry, wykryto ołów. Stało się to około cztery dekady po zamknięciu kopalni złota Lake George. Wówczas przedszkole musiało zostać zamknięte i przeniesione, ponieważ gleba na terenie dawnej lokalizacji była głęboko zanieczyszczona ołowiem.

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Prezeska Stowarzyszenia Społeczności Captains Flat, Ellanor Pavlovich, nazwała nowe wykrycie zanieczyszczenia rozczarowującym i zapytała, dlaczego odnotowano je po wcześniejszych badaniach terenu. Jednocześnie powiedziała, że EPA działa szybko w sprawie samego przedszkola, ale wezwała do przyspieszenia usuwania zagrożeń dla dzieci i prywatnych działek w miasteczku.

Fundusz dla prywatnych działek

Mieszkańcy Captains Flat mogą się zarejestrować, aby uzyskać dostęp do funduszu społecznego w wysokości 1 mln dolarów australijskich, który ma pomóc w usuwaniu zanieczyszczenia ołowiem na terenach prywatnych. Program przewiduje również bezpłatne badania gleby prowadzone przez EPA, których wyniki mają określić dalsze działania ograniczające ryzyko.

Pavlovich wyraziła obawy, że tych środków może nie wystarczyć dla całego miasteczka. Poseł z Monaro Steve Whan oświadczył, że będzie zabiegał o dodatkowe finansowanie, jeśli przyznana kwota okaże się niewystarczająca. Jak powiedział, na nowej działce przedszkola wykryto niewielki obszar z potencjalnie podwyższonym poziomem ołowiu, a ryzyko tam nie jest tak znaczące jak w poprzedniej lokalizacji w pobliżu kopalni.

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