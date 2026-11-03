У Китаї популяція великих панд у неволі сягнула 830 особин — ECNS

У Китаї чисельність великих панд, яких утримують у неволі, досягла 830 особин. Інформацію оприлюднили 3 листопада на конференції Global Panda Partners Conference 2026 у Ченду, провінція Сичуань.

Генетичне різноманіття

За даними ECNS, генетичне різноманіття популяції великих панд у неволі продовжує зростати.

Будівництво екологічних коридорів упродовж останніх років допомогло знову з'єднати 13 раніше ізольованих популяцій великих панд. За інформацією, представленою на конференції, це суттєво поліпшило зв'язок між їхніми середовищами існування.

Більше актуальних новин читайте у Telegram-каналі UA.News.

Екологічні коридори

У районах коридорів зафіксували понад 150 випадків активності великих панд та інших диких тварин. Панди стали частіше переміщуватися між оселищами, що створює більше можливостей для взаємодії та розмноження.

Велика панда є ендемічним для Китаю видом і вважається флагманським видом охорони біорізноманіття у світі. На конференції також повідомили, що у світі зафіксували понад мільярд відвідувань, щоб побачити великих панд.

Читай нас у