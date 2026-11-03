На Антигуа и Барбуде король Карл III и королева Камилла попали под сильный ливень во время празднования Дня независимости страны 1 ноября. Об этом сообщает Euronews.

Церемония на стадионе

Королевская чета находилась на стадионе имени сэра Вивиана Ричардса вместе с премьер-министром Гастоном Брауном. Перед началом церемонии их приветствовал генерал-губернатор Родни Уильямс. Во время мероприятия чествовали граждан за вклад в национальное развитие.

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Встреча лидеров Содружества

Визит Карла III и Камиллы совпал с проведением на Антигуа и Барбуде Встречи глав правительств Содружества наций. Мероприятие проходило с 1 по 4 ноября и объединило лидеров для обсуждения инвестиций, развития и международного сотрудничества.

Антигуа и Барбуда получила независимость от Великобритании 1 ноября 1981 года. Государство отмечает эту дату как День независимости.

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