На Западном берегу задержали 18 израильтян после столкновений — Jerusalem Post
В Израиле, недалеко от палестинского города Сальфит на Западном берегу реки Иордан, силы безопасности задержали 18 израильтян во время операции по демонтажу незаконных сооружений в закрытой военной зоне. Об этом сообщает Jerusalem Post.
Операция возле Сальфита
Силы безопасности провели ночную операцию по демонтажу сооружений, возведенных в закрытой военной зоне. По данным властей, этот участок неоднократно использовался как база для насильственной и незаконной деятельности.
Чтобы помешать силовикам добраться до места операции, участники беспорядков поджигали шины и устанавливали баррикады на основных дорогах в районе. В течение утра перекрытия затрудняли движение местным жителям и израильтянам, проезжавшим через эту местность.
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Задержания и изъятия
В конечном итоге силы безопасности расчистили дороги и завершили операцию. По данным издания, десятки участников беспорядков словесно и физически нападали на сотрудников сил безопасности.
Задержанных подозревают в нападении на сотрудников сил безопасности и препятствовании их работе. Силовики также изъяли несколько автомобилей. В одном из них, по их данным, обнаружили легковоспламеняющиеся материалы, оружие для нападения и перцовый спрей. Задержанных передали полиции округа Иудея и Самария для допроса.