В Израиле, недалеко от палестинского города Сальфит на Западном берегу реки Иордан, силы безопасности задержали 18 израильтян во время операции по демонтажу незаконных сооружений в закрытой военной зоне. Об этом сообщает Jerusalem Post.

Операция возле Сальфита

Силы безопасности провели ночную операцию по демонтажу сооружений, возведенных в закрытой военной зоне. По данным властей, этот участок неоднократно использовался как база для насильственной и незаконной деятельности.

Чтобы помешать силовикам добраться до места операции, участники беспорядков поджигали шины и устанавливали баррикады на основных дорогах в районе. В течение утра перекрытия затрудняли движение местным жителям и израильтянам, проезжавшим через эту местность.

Больше актуальных новостей — в Telegram-канале UA.News Telegram.

Задержания и изъятия

В конечном итоге силы безопасности расчистили дороги и завершили операцию. По данным издания, десятки участников беспорядков словесно и физически нападали на сотрудников сил безопасности.

Задержанных подозревают в нападении на сотрудников сил безопасности и препятствовании их работе. Силовики также изъяли несколько автомобилей. В одном из них, по их данным, обнаружили легковоспламеняющиеся материалы, оружие для нападения и перцовый спрей. Задержанных передали полиции округа Иудея и Самария для допроса.

Читай нас в