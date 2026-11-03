W Izraelu, w pobliżu palestyńskiego miasta Salfit na Zachodnim Brzegu Jordanu, siły bezpieczeństwa zatrzymały 18 Izraelczyków podczas operacji demontażu nielegalnych konstrukcji w zamkniętej strefie wojskowej. Poinformował o tym Jerusalem Post.

Operacja w pobliżu Salfitu

Siły bezpieczeństwa przeprowadziły nocną operację demontażu konstrukcji wzniesionych w zamkniętej strefie wojskowej. Według władz teren ten był wielokrotnie wykorzystywany jako baza do brutalnej i nielegalnej działalności.

Aby uniemożliwić siłom bezpieczeństwa dotarcie na miejsce operacji, uczestnicy zamieszek podpalali opony i ustawiali barykady na głównych drogach w okolicy. Przez cały poranek blokady utrudniały ruch miejscowym mieszkańcom i Izraelczykom przejeżdżającym przez ten obszar.

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Zatrzymania i konfiskaty

Siły bezpieczeństwa ostatecznie oczyściły drogi i zakończyły operację. Według publikacji dziesiątki uczestników zamieszek słownie i fizycznie atakowały funkcjonariuszy sił bezpieczeństwa.

Zatrzymani są podejrzewani o atak na funkcjonariuszy sił bezpieczeństwa i utrudnianie ich pracy. Siły bezpieczeństwa skonfiskowały również kilka samochodów. W jednym z nich, według ich danych, znaleziono łatwopalne materiały, broń do ataków oraz gaz pieprzowy. Zatrzymanych przekazano policji okręgu Judei i Samarii w celu przesłuchania.

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