W gminie eThekwini w Republice Południowej Afryki małe siły polityczne mogą odegrać kluczową rolę w tworzeniu władz po wyborach lokalnych wyznaczonych na środę. Jak informuje Daily Maverick, wynik głosowania może osłabić pozycję Afrykańskiego Kongresu Narodowego, jeśli partia uMkhonto Wesizwe (MK) Jacoba Zumy osiągnie silny wynik, jak przewidują sondaże.

Afrykański Kongres Narodowy kontroluje obecnie 95 z 224 miejsc w radzie miejskiej eThekwini. Do większości potrzeba 113 mandatów. Analityk polityczny Xolani Dube stwierdził, że około dziesięciu małych partii może zdecydować, czy miastem będzie rządził blok MK, czy blok Sojuszu Demokratycznego.

Negocjacje po liczeniu głosów

Lider Active Citizens Coalition Imtiaz Sayed, którego partia ma dwa miejsca w radzie, uważa, że sześć mandatów może uczynić niewielką siłę polityczną kluczową dla utworzenia większości. Doradził małym partiom, aby nie zawierały porozumień z większymi siłami przed ogłoszeniem wyników głosowania.

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Sayed wskazał jako warunek możliwego poparcia przeznaczenie 25% opłat lokalnych pobranych w okręgach wyborczych na potrzeby tych okręgów. Proponuje również wydawanie 50% dochodów z opłat lokalnych w obszarach przemysłowych w tych samych obszarach oraz utworzenie rad ds. najmu mieszkań w celu ochrony najemców o niskich dochodach.

Kryzys wodny w kampanii

Jednym z głównych tematów kampanii wyborczej był kryzys wodny. Przewodniczący Ruchu Protestu Podatników eThekwini Asad Gaffar oświadczył, że mieszkańcy mają do czynienia z suchymi kranami, a infrastruktura wodna szybko się pogarsza. Według niego w eThekwini mieszka ponad 3,5 mln osób, a dochody z odsprzedaży wody powinny być przeznaczane na zaopatrzenie w wodę.

Ruch Gaffara wystawił w eThekwini 41 kandydatów. People’s Freedom Party, która ma jedno miejsce w radzie, również liczy na wzmocnienie pozycji: jej przedstawiciel Hassan Motala uważa, że pięć mandatów może uczynić małą partię wpływowym uczestnikiem negocjacji koalicyjnych.

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