在南非埃特奎尼市，小型政治力量可能在定于周三举行的地方选举后，在组建政府方面发挥关键作用。据《每日马弗里克报》报道，如果雅各布·祖马领导的民族之矛党（uMkhonto Wesizwe，MK）取得强劲表现，正如民调所预测的那样，投票结果可能削弱非洲人国民大会的地位。

目前，非洲人国民大会控制着埃特奎尼市议会224个席位中的95席。获得多数需要113席。政治分析人士霍拉尼·杜贝表示，约十个小党可能决定该市是由MK阵营还是民主联盟阵营执政。

计票后的谈判

Active Citizens Coalition领导人伊姆蒂亚兹·赛义德认为，六个席位可能使一支小型政治力量成为组建多数派的关键。他所在的政党在市议会拥有两个席位。他建议小党在投票结果公布前不要与较大政治力量达成协议。

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赛义德将把在选区征收的地方税费的25%用于这些选区的需求，列为可能提供支持的条件。他还提议，将工业区地方税费收入的50%用于同一地区，并成立住房租赁委员会，以保护低收入租户。

竞选中的水危机

水危机成为竞选活动的主要议题之一。埃特奎尼纳税人抗议运动主席阿萨德·加法尔表示，居民正面临水龙头无水的情况，供水基础设施正在迅速恶化。他说，埃特奎尼有超过350万人口，转售水的收入应被用于供水。

加法尔的运动在埃特奎尼推出了41名候选人。拥有一个市议会席位的人民自由党也希望加强自身地位：该党代表哈桑·莫塔拉认为，五个席位可能使一个小党成为联盟谈判中有影响力的参与者。

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