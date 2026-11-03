В муниципалитете Этеквини в ЮАР малые политические силы могут сыграть ключевую роль в формировании власти после местных выборов, назначенных на среду. Как сообщает Daily Maverick, результат голосования может ослабить позиции Африканского национального конгресса, если партия uMkhonto Wesizwe (MK) Джейкоба Зумы покажет сильный результат, как прогнозируют опросы.

Сейчас Африканский национальный конгресс контролирует 95 из 224 мест в городском совете Этеквини. Для большинства необходимо 113 мандатов. Политический аналитик Ксолани Дубе заявил, что около десяти малых партий могут определить, будет ли городом управлять блок MK или блок Демократического альянса.

Переговоры после подсчета голосов

Лидер Active Citizens Coalition Имтиаз Сайед, чья партия имеет два места в совете, считает, что шесть мандатов могут сделать небольшую политическую силу ключевой для формирования большинства. Он посоветовал малым партиям не заключать договоренности с более крупными силами до объявления результатов голосования.

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Сайед назвал условием возможной поддержки направление 25% местных сборов, собранных в избирательных округах, на нужды этих округов. Он также предлагает тратить 50% поступлений от местных сборов в промышленных районах в тех же районах и создать советы по вопросам аренды жилья для защиты малообеспеченных арендаторов.

Водный кризис в кампании

Одной из главных тем избирательной кампании стал водный кризис. Глава Движения протеста налогоплательщиков Этеквини Асад Гаффар заявил, что жители сталкиваются с сухими кранами, а водная инфраструктура быстро ухудшается. По его словам, в Этеквини проживают более 3,5 млн человек, а доходы от перепродажи воды следует направлять на водоснабжение.

Движение Гаффара выдвинуло в Этеквини 41 кандидата. People’s Freedom Party, имеющая одно место в совете, также рассчитывает укрепить позиции: ее представитель Хассан Мотала считает, что пять мандатов могут сделать малую партию влиятельным участником коалиционных переговоров.

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