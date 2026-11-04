В Иране член парламентского комитета по национальной безопасности Ахмад Бахшаеш Ардестани заявил, что Тегеран будет наносить удары по любой базе в Европе, которую США используют для атаки на Иран. Как сообщает Euronews, он упомянул Италию и Германию.

По словам Ардестани, Иран также будет рассматривать в качестве целей материальные и нематериальные активы стран, которые, по мнению Тегерана, будут помогать США. Он сказал, что европейские страны уже были вовлечены в предыдущую фазу противостояния с Ираном, позволив использовать свои базы.

Заявления депутатов и КСИР

Другой член парламентского комитета Фада Хоссейн Малекки заявил, что Иран подготовил новый подход и сценарий на случай возобновления конфликта. По его мнению, это может стать неожиданностью для США и европейских стран.

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В тот же день Корпус стражей исламской революции распространил заявление, в котором пообещал немедленный и эффективный ответ на угрозы без географических ограничений. В заявлении упоминались приписываемые аятолле Моджтабе Хаменеи приказы обновить перечень потенциальных целей и привести в готовность материальные и нематериальные активы противника.

Баннер возле посольства Германии

Перед памятными маршами к годовщине захвата посольства США в Тегеране в 1979 году сторонники власти разместили возле посольства Германии баннер с высказыванием секретаря Совета национальной безопасности Ирана Мохсена Резаи о том, что Европа заплатит за поддержку Израиля. Агентство Fars, связанное с КСИР, сообщило, что за размещение баннера отвечали члены студенческой организации «Басидж» Тегеранского университета.

Fars также заявило, что Иран предупредил Германию: ее военные активы в регионе будут рассматриваться как законные оборонные цели, если Берлин вступит в открытый военный конфликт с Ираном. Euronews отметило, что не смогло независимо проверить это утверждение, а также не получило ответа от посольства Германии в Тегеране и МИД Германии относительно баннера на момент публикации.

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