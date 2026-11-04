В Мешхеде, втором по величине городе Ирана, торговцам золотом приказали прекратить продажу и демонстрацию украшений и монет с символом Лев и Солнце, а также изображениями, связанными с династией Пехлеви. Об этом сообщает Jerusalem Post.

Распоряжение выдал Союз продавцов золота, ювелирных изделий, серебра и монет Мешхеда по указанию полицейского подразделения, контролирующего общественные заведения. Оно касается браслетов, кулонов и памятных монет. Владельцам магазинов приказали проверить запасы и витрины, а союз предупредил о применении действующих норм в случае нарушений.

Символ национальной истории

Лев и Солнце был важным символом Персии еще при правлении Сефевидов, а при династии Каджаров его стандартизировали и начали использовать на государственном флаге. Эмблема сохранилась после прихода к власти династии Пехлеви в 1925 году и оставалась символом иранского государства до Исламской революции 1979 года.

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После возвращения в Иран в феврале 1979 года аятолла Рухолла Хомейни потребовал убрать монархическую символику из государственных учреждений. В выступлении в Куме 1 марта того года он назвал Льва и Солнце проклятым и настаивал, чтобы официальные эмблемы страны были исламскими. Впоследствии знак исчез с флага Ирана, уступив место новой эмблеме Исламской Республики.

Возвращение на протестах

В последнее время символ вновь приобрел заметность на протестах против Исламской Республики, в частности среди сторонников находящегося в изгнании наследного принца Резы Пехлеви. Флаги со Львом и Солнцем использовали участники демонстраций за рубежом, а сам знак появлялся на одежде и ювелирных изделиях.

В феврале бывший министр иностранных дел Ирана и глава Фонда иранистики Али-Акбар Салехи заявил, что символ принадлежит Исламской Республике и имеет корни в исламском наследии страны, в частности связан с имамом Али. Через девять месяцев после этого заявления Союз продавцов золота, ювелирных изделий, серебра и монет Мешхеда издал инструкции о запрете продажи изделий с той же эмблемой.

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