据《耶路撒冷邮报》报道，在伊朗第二大城市马什哈德，黄金商贩被命令停止销售和展示带有“狮子与太阳”标志以及与巴列维王朝有关图像的饰品和钱币。

该命令由马什哈德黄金、珠宝、白银和钱币商贩协会根据负责监管公共场所的警察部门指示发布。禁令涉及手镯、吊坠和纪念币。商店业主被要求检查库存和橱窗，协会则警告称，如有违规，将适用现行规定。

民族历史的象征

“狮子与太阳”早在萨法维王朝统治时期就是波斯的重要象征，在卡扎尔王朝时期被标准化并开始用于国旗。1925年巴列维王朝上台后，这一徽章得以保留，并一直是伊朗国家的象征，直至1979年伊斯兰革命。

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1979年2月回到伊朗后，阿亚图拉鲁霍拉·霍梅尼要求从国家机构中移除君主制象征。同年3月1日，他在库姆发表演讲时称“狮子与太阳”为被诅咒的，并坚持要求该国官方徽章应当是伊斯兰的。随后，这一标志从伊朗国旗上消失，让位于伊斯兰共和国的新徽章。

在抗议活动中回归

近来，该标志在反对伊斯兰共和国的抗议活动中再次受到关注，尤其是在流亡王储礼萨·巴列维的支持者中。带有“狮子与太阳”图案的旗帜被海外示威参与者使用，该标志本身也出现在服装和珠宝上。

今年2月，伊朗前外交部长、伊朗学基金会负责人阿里-阿克巴尔·萨利希表示，该标志属于伊斯兰共和国，其根源在于该国的伊斯兰遗产，尤其与伊玛目阿里有关。该声明发表九个月后，马什哈德黄金、珠宝、白银和钱币商贩协会发布了禁止销售带有同一徽章产品的指示。

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