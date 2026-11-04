W Meszhedzie, drugim co do wielkości mieście Iranu, handlarzom złotem nakazano zaprzestanie sprzedaży i eksponowania biżuterii oraz monet z symbolem Lwa i Słońca, a także wizerunkami związanymi z dynastią Pahlawich. Poinformował o tym Jerusalem Post.

Zarządzenie wydał Związek Sprzedawców Złota, Biżuterii, Srebra i Monet w Meszhedzie na polecenie jednostki policji nadzorującej placówki publiczne. Dotyczy ono bransoletek, zawieszek i monet pamiątkowych. Właścicielom sklepów nakazano sprawdzenie zapasów i witryn, a związek ostrzegł o zastosowaniu obowiązujących przepisów w przypadku naruszeń.

Symbol historii narodowej

Lew i Słońce był ważnym symbolem Persji już za panowania Safawidów, a za dynastii Kadżarów został ujednolicony i zaczął być używany na fladze państwowej. Emblemat zachował się po dojściu do władzy dynastii Pahlawich w 1925 roku i pozostawał symbolem państwa irańskiego aż do rewolucji islamskiej w 1979 roku.

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Po powrocie do Iranu w lutym 1979 roku ajatollah Ruhollah Chomeini zażądał usunięcia monarchistycznej symboliki z instytucji państwowych. W przemówieniu w Komie 1 marca tego roku nazwał Lwa i Słońce przeklętym oraz nalegał, aby oficjalne emblematy kraju były islamskie. Następnie znak zniknął z flagi Iranu, ustępując miejsca nowemu emblematu Islamskiej Republiki.

Powrót podczas protestów

Ostatnio symbol ponownie zyskał rozgłos podczas protestów przeciwko Islamskiej Republice, w szczególności wśród zwolenników przebywającego na wygnaniu następcy tronu Rezy Pahlawiego. Flagi z Lwem i Słońcem były używane przez uczestników demonstracji za granicą, a sam znak pojawiał się na odzieży i biżuterii.

W lutym były minister spraw zagranicznych Iranu i szef Fundacji Iranologii Ali Akbar Salehi oświadczył, że symbol należy do Islamskiej Republiki i ma korzenie w islamskim dziedzictwie kraju, w tym jest związany z imamem Alim. Dziewięć miesięcy po tym oświadczeniu Związek Sprzedawców Złota, Biżuterii, Srebra i Monet w Meszhedzie wydał instrukcje zakazujące sprzedaży produktów z tym samym emblematem.

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