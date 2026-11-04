В Израиле президент Ицхак Герцог 4 ноября получил официальные результаты выборов в 26-й Кнессет от председателя Центральной избирательной комиссии, судьи Ноама Сольберга. Как сообщает Jerusalem Post, комиссия утвердила результаты утром того же дня, не обнаружив доказательств нарушения целостности избирательного процесса.

Консультации по мандату

После получения результатов Герцог проведет консультации с представителями парламентских фракций, которые должны назвать кандидата на должность премьер-министра. По закону президент должен выслушать позиции фракций Кнессета, прежде чем определить политика, которому поручит сформировать правительство.

Ожидается, что мандат получит кандидат, которого поддержит наибольшее число представителей партий. В среду президент должен был пригласить фракции в порядке возрастания числа их мест в Кнессете, начиная с блока «Религиозный сионизм — Зеут», партии ШАС и «Исраэль Бейтейну». Консультации с другими партиями продолжатся до вечера четверга.

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Распределение мест и позиции партий

По итогам голосования блок Биньямина Нетаньяху получил 53 места в новом Кнессете, а оппозиционный блок — 48. Арабские партии РААМ и Объединенный список вместе получили рекордные 19 мандатов.

Партия «Религиозный сионизм» во главе с министром финансов Бецалелем Смотричем и ШАС во главе с Арье Дери заявили, что будут рекомендовать Нетаньяху. Лидер «Исраэль Бейтейну» Авигдор Либерман сообщил о поддержке лидера партии «Яшар» Гади Айзенкота. Нафтали Беннет из партии «Бьяхад» и Яир Голан из партии «Демократы» также заявили, что будут рекомендовать Айзенкота, стремясь избежать новых выборов.

Если Айзенкота рекомендуют представители оппозиционного блока, имеющего 48 мест, а также арабские партии с 19 мандатами, он может получить 67 рекомендаций. При таких обстоятельствах Герцог потенциально может предоставить ему мандат на формирование правительства вместо Нетаньяху.

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