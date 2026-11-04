11月4日，以色列总统艾萨克·赫尔佐格从中央选举委员会主席、法官诺姆·索尔贝格手中接收了第26届议会选举的正式结果。据《耶路撒冷邮报》报道，该委员会于当天上午批准了结果，未发现选举程序完整性遭到破坏的证据。

关于组阁授权的磋商

收到结果后，赫尔佐格将与议会党团代表进行磋商，他们将提名总理候选人。根据法律，总统在确定委托哪位政治人物组建政府之前，必须听取议会各党团的立场。

预计，授权将交给获得最多政党代表支持的候选人。周三，总统原计划按照各党团在议会中席位数量从少到多的顺序邀请它们，首先是“宗教犹太复国主义—泽胡特”联盟、沙斯党和“以色列是我们的家园”党。与其他政党的磋商将持续到周四晚间。

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席位分配和各党立场

投票结果显示，本雅明·内塔尼亚胡阵营在新一届议会中获得53个席位，反对派阵营获得48个席位。阿拉伯政党拉阿姆和联合名单合计获得创纪录的19个议席。

由财政部长贝扎莱尔·斯莫特里奇领导的“宗教犹太复国主义”党，以及由阿里耶·德里领导的沙斯党表示，将推荐内塔尼亚胡。“以色列是我们的家园”党领导人阿维格多·利伯曼宣布支持“亚沙尔”党领导人加迪·艾森科特。“比亚哈德”党的纳夫塔利·贝内特和“民主党”的亚伊尔·戈兰也表示将推荐艾森科特，以避免再次举行选举。

如果拥有48个席位的反对派阵营代表，以及拥有19个议席的阿拉伯政党推荐艾森科特，他可能获得67项推荐。在这种情况下，赫尔佐格有可能将组阁授权授予他，而不是内塔尼亚胡。

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