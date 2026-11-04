Президент Герцог отримав результати виборів до Кнесету — Jerusalem Post

В Ізраїлі президент Іцхак Герцог 4 листопада отримав офіційні результати виборів до 26-го Кнесету від голови Центральної виборчої комісії, судді Ноама Сольберга. Як повідомляє Jerusalem Post, комісія затвердила результати вранці того ж дня, не виявивши доказів порушення цілісності виборчого процесу.

Консультації щодо мандата

Після отримання результатів Герцог проведе консультації з представниками парламентських фракцій, які мають назвати кандидата на посаду прем’єр-міністра. За законом президент повинен вислухати позиції фракцій Кнесету, перш ніж визначити політика, якому доручить сформувати уряд.

Очікується, що мандат отримає кандидат, якого підтримає найбільша кількість представників партій. У середу президент мав запросити фракції у порядку зростання кількості їхніх місць у Кнесеті, починаючи з блоку «Релігійний сіонізм — Зегут», партії ШАС та «Ісраель Бейтейну». Консультації з іншими партіями триватимуть у четвер до вечора.

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Розподіл місць і позиції партій

За підсумками голосування блок Біньяміна Нетаньягу здобув 53 місця в новому Кнесеті, а опозиційний блок — 48. Арабські партії РААМ та Об’єднаний список разом отримали рекордні 19 мандатів.

Партія «Релігійний сіонізм» на чолі з міністром фінансів Бецалелем Смотричем і ШАС на чолі з Ар’є Дері заявили, що рекомендуватимуть Нетаньягу. Лідер «Ісраель Бейтейну» Авігдор Ліберман повідомив про підтримку лідера партії «Яшар» Гаді Айзенкота. Нафталі Беннет із партії «Б’яхад» і Яїр Голан із партії «Демократи» також заявили, що рекомендуватимуть Айзенкота, прагнучи уникнути нових виборів.

Якщо Айзенкота рекомендуватимуть представники опозиційного блоку, що має 48 місць, а також арабські партії з 19 мандатами, він може отримати 67 рекомендацій. За таких обставин Герцог потенційно може надати йому мандат на формування уряду замість Нетаньягу.

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