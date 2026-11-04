W Izraelu prezydent Icchak Herzog 4 listopada otrzymał oficjalne wyniki wyborów do 26. Knesetu od przewodniczącego Centralnej Komisji Wyborczej, sędziego Noama Solberga. Jak informuje Jerusalem Post, komisja zatwierdziła wyniki rano tego samego dnia, nie znajdując dowodów na naruszenie integralności procesu wyborczego.

Konsultacje w sprawie mandatu

Po otrzymaniu wyników Herzog przeprowadzi konsultacje z przedstawicielami frakcji parlamentarnych, którzy mają wskazać kandydata na stanowisko premiera. Zgodnie z prawem prezydent musi wysłuchać stanowisk frakcji Knesetu, zanim wskaże polityka, któremu powierzy misję utworzenia rządu.

Oczekuje się, że mandat otrzyma kandydat, którego poprze największa liczba przedstawicieli partii. W środę prezydent miał zaprosić frakcje w kolejności rosnącej liczby ich miejsc w Knesecie, zaczynając od bloku Religijny Syjonizm–Zehut, partii Szas i Jisra’el Betenu. Konsultacje z pozostałymi partiami będą trwały do czwartkowego wieczoru.

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Podział mandatów i stanowiska partii

W wyniku głosowania blok Binjamina Netanjahu zdobył 53 miejsca w nowym Knesecie, a blok opozycyjny — 48. Arabskie partie Ra'am i Wspólna Lista łącznie uzyskały rekordowe 19 mandatów.

Partia Religijny Syjonizm, kierowana przez ministra finansów Becalela Smotricza, oraz Szas, na czele której stoi Arje Deri, oświadczyły, że zarekomendują Netanjahu. Lider Jisra’el Betenu Awigdor Liberman poinformował o poparciu dla lidera partii Jaszar Gadiego Ajzenkota. Naftali Bennett z partii B'Jachad i Jair Golan z partii Demokraci również oświadczyli, że zarekomendują Ajzenkota, dążąc do uniknięcia nowych wyborów.

Jeśli Ajzenkota zarekomendują przedstawiciele bloku opozycyjnego, który ma 48 miejsc, a także arabskie partie dysponujące 19 mandatami, może on otrzymać 67 rekomendacji. W takich okolicznościach Herzog potencjalnie może powierzyć mu misję utworzenia rządu zamiast Netanjahu.

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