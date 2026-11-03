Iran zwolnił statki Indii, Chin, Iraku i Kataru z ograniczeń tranzytowych w Cieśninie Ormuz, oświadczył Amir Hayat Moghaddam, zastępca przewodniczącego komisji bezpieczeństwa narodowego i polityki zagranicznej irańskiego parlamentu.

Wyjątki dla czterech krajów

Według posła statki tych czterech państw mogą swobodnie przepływać strategicznym szlakiem wodnym. Oświadczył również, że Amerykanie nie przechwytują takich jednostek.

Jak podaje Anadolu Agency, Hayat Moghaddam wyjaśnił tę decyzję wzajemnymi interesami Iranu i tych krajów. Według niego Teheran ułatwia przepływ indyjskich statków, aby importować z Indii leki. Wyjątek dla chińskich statków ma, jak twierdził, zapewnić polityczne wsparcie Pekinu.

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Opłaty tranzytowe

Poseł oświadczył, że Iran pobiera opłaty tranzytowe od statków Indii i Chin. Jednocześnie katarskie statki mogą, według niego, przepływać przez cieśninę bezpłatnie. Nie sprecyzował, czy statki Iraku uiszczają opłatę tranzytową.

Cieśnina Ormuz znajduje się między Iranem a Omanem i jest jednym z najważniejszych szlaków morskich świata dla dostaw ropy i gazu z krajów Zatoki Perskiej na rynki międzynarodowe.

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