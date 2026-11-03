Иран освободил суда Индии, Китая, Ирака и Катара от транзитных ограничений в Ормузском проливе, заявил заместитель председателя комитета по национальной безопасности и внешней политике иранского парламента Амир Хаят Могаддам.

Исключения для четырех стран

По словам депутата, суда этих четырех государств могут свободно проходить по стратегической водной артерии. Он также заявил, что американцы не перехватывают такие суда.

Как сообщает Anadolu Agency, Хаят Могаддам объяснил решение взаимными интересами Ирана и этих стран. По его словам, Тегеран облегчает проход индийских судов, чтобы импортировать из Индии медикаменты. Исключение для китайских судов, по его утверждению, должно обеспечить политическую поддержку Пекина.

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Плата за транзит

Депутат заявил, что Иран взимает транзитные платежи с судов Индии и Китая. В то же время катарским судам, по его словам, разрешено проходить через пролив бесплатно. Уплачивают ли транзитный сбор суда Ирака, он не уточнил.

Ормузский пролив расположен между Ираном и Оманом и является одним из важнейших морских маршрутов мира для поставок нефти и газа из стран Персидского залива на международные рынки.

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