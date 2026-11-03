W Wuhan w Chinach rozpatrywany jest pozew władz miejskich, Chińskiej Akademii Nauk i Instytutu Wirusologii w Wuhan przeciwko stanowi Missouri oraz byłym prokuratorom generalnym tego stanu Ericowi Schmittowi i Andrew Baileyowi. Powodowie domagają się 356,437 mld juanów, czyli około 53,5 mld dolarów odszkodowania, jak informuje RMF24.

Pozew chińskich instytucji

Pozew został wspólnie złożony 30 kwietnia 2025 roku, a 7 maja sąd przyjął go do rozpatrzenia. Później do grona pozwanych wpisano również Katherine Hanaway — obecną prokurator generalną Missouri.

Zgodnie z oświadczeniem sądu chińskie instytucje twierdzą, że pozwani w złej wierze wykorzystywali amerykańskie sądy do wnoszenia przeciwko nim pozwów. Powodowie oświadczają również, że pozwani wymyślali i rozpowszechniali fałszywe informacje, a także wygłaszali stygmatyzujące i dyskryminujące wypowiedzi dotyczące pochodzenia pandemii COVID-19.

Więcej aktualnych wiadomości na kanale UA.News w Telegramie Telegram.

Zdaniem powodów działania te zaszkodziły ich reputacji i spowodowały znaczne straty. Oprócz odszkodowania domagają się publicznych przeprosin w chińskich i amerykańskich mediach, w tym w The New York Times, CNN, na YouTube oraz w agencji Xinhua.

Wcześniejszy pozew Missouri

Spór jest częścią wzajemnych postępowań sądowych związanych z COVID-19. W 2020 roku Eric Schmitt, który wówczas pełnił funkcję prokuratora generalnego Missouri, złożył pozew przeciwko chińskiemu rządowi.

Schmitt twierdził, że chińscy urzędnicy zaprzeczali ryzyku przenoszenia wirusa z człowieka na człowieka, zmuszali do milczenia osoby informujące o zagrożeniu i nie powstrzymali wybuchu epidemii. W marcu 2025 roku federalny sędzia USA wydał wyrok zaoczny na korzyść stanu Missouri na kwotę 24,5 mld dolarów, uznając chiński rząd za odpowiedzialny za ukrywanie początkowych etapów epidemii oraz gromadzenie środków ochrony indywidualnej.

Czytaj nas na