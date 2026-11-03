武汉法院审理针对密苏里州的535亿美元诉讼 — RMF24

中国武汉正在审理一宗由市政府、中国科学院和武汉病毒研究所对密苏里州及该州前总检察长埃里克·施密特和安德鲁·贝利提起的诉讼。原告要求赔偿3564.37亿元人民币，约合535亿美元，正如RMF24报道。

中国机构提起的诉讼

该诉讼于2025年4月30日共同提起，法院于5月7日受理。此后，密苏里州现任总检察长凯瑟琳·哈纳韦也被列入被告名单。

根据法院声明，中国机构称，被告恶意利用美国法院对其提起诉讼。原告还表示，被告捏造并传播虚假信息，并就COVID-19疫情的起源发表污名化和歧视性言论。

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原告认为，这些行为损害了其声誉并造成重大损失。除赔偿外，他们还要求在中国和美国媒体公开道歉，包括《纽约时报》、CNN、YouTube以及新华社。

密苏里州此前的诉讼

这场争议是与COVID-19相关的相互诉讼程序的一部分。2020年，当时担任密苏里州总检察长的埃里克·施密特对中国政府提起诉讼。

施密特称，中国官员否认病毒人传人的风险，迫使报告危险情况的人保持沉默，并且未能阻止疫情暴发。2025年3月，美国联邦法官作出有利于密苏里州的245亿美元缺席判决，认定中国政府对隐瞒疫情初期情况以及囤积个人防护装备负责。

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