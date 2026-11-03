В Ухане, Китай, рассматривается иск городских властей, Китайской академии наук и Уханьского института вирусологии против штата Миссури и бывших генеральных прокуроров штата Эрика Шмитта и Эндрю Бейли. Истцы требуют 356,437 млрд юаней, или около $53,5 млрд компенсации, как сообщает RMF24.

Иск китайских учреждений

Иск был совместно подан 30 апреля 2025 года, а 7 мая суд принял его к рассмотрению. Позднее в список ответчиков также внесли Кэтрин Ханавей — действующую генеральную прокурорку Миссури.

Согласно заявлению суда, китайские учреждения утверждают, что ответчики недобросовестно использовали американские суды для подачи исков против них. Истцы также заявляют, что ответчики выдумывали и распространяли ложную информацию, а также делали стигматизирующие и дискриминационные заявления относительно происхождения пандемии COVID-19.

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По мнению истцов, эти действия нанесли ущерб их репутации и причинили значительные убытки. Помимо компенсации, они требуют публичных извинений в китайских и американских СМИ, в частности в The New York Times, CNN, на YouTube и в агентстве Xinhua.

Предыдущий иск Миссури

Спор является частью взаимных судебных разбирательств, связанных с COVID-19. В 2020 году Эрик Шмитт, который тогда занимал должность генерального прокурора Миссури, подал иск против китайского правительства.

Шмитт утверждал, что китайские чиновники отрицали риск передачи вируса от человека к человеку, заставляли молчать людей, сообщавших об опасности, и не остановили вспышку эпидемии. В марте 2025 года федеральный судья США вынес заочное решение в пользу штата Миссури на $24,5 млрд, признав китайское правительство ответственным за сокрытие начальных этапов эпидемии и накопление средств индивидуальной защиты.

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