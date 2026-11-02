10月7日后，“伊斯兰国”在以色列发动28次未遂袭击——《耶路撒冷邮报》

在2023年10月7日哈马斯发动袭击后，“伊斯兰国”试图在以色列实施28起袭击——这一数字超过此前九年半的总和。华盛顿近东政策研究所高级研究员阿伦·泽林在一份分析中指出了这一点，《耶路撒冷邮报》报道。

拘捕与被挫败的计划

泽林汇编了自2014年以来以色列安全机构实施、并被公开报道的与“伊斯兰国”有关的拘捕数据库。根据他的统计，截至2023年10月7日，以色列部队开展了50次拘捕与该组织有关人员的行动，此后又开展了46次。

分析作者认为，10月7日后增加的不仅是袭击企图的数量，阴谋的复杂程度也有所上升。28次企图中几乎没有一次成功，但计划参与者越来越多地与“伊斯兰国”行动人员直接接触，而非仅仅以单独支持者的身份行动。

2023年12月底，以色列部队在东耶路撒冷拉斯阿穆德地区拘捕了两名男子。调查人员称，在他们身上发现了制造炸药的物质、载有说明的记录以及一面“伊斯兰国”旗帜。据调查部门的说法，这两名19岁和20岁的嫌疑人计划在议会大厦附近炸毁一辆装有煤气罐的卡车。

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与该组织行动人员的联系

报道显示，希伯伦附近的一个小组，其领导人与境外“伊斯兰国”行动人员保持联系，制造了约100个爆炸装置，用于袭击以色列军人。在泰伊贝市，五名男子讨论了袭击特拉维夫阿兹列利大厦的计划，并计划在其下方的购物中心引爆一辆汽车。

许多较新阴谋的参与者是通过互联网被激进化的青少年。同时，在超过三分之一的案件中，嫌疑人与境外“伊斯兰国”成员有联系，或试图建立这种联系。特别是，2025年，三名阿拉拉居民通过TikTok联系到一名在叙利亚的“伊斯兰国”行动人员，后者向他们发送了制造炸弹和雷管的材料。

此外，据《耶路撒冷邮报》报道，东耶路撒冷苏尔巴赫尔地区的一个小组与约旦河西岸和叙利亚的“伊斯兰国”行动人员保持联系，并计划前往叙利亚接受培训。以色列扩大了在境外打击该组织网络的措施，包括在叙利亚实施拘捕和发动打击。

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