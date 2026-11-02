Po ataku Hamasu z 7 października 2023 roku ISIS próbowało przeprowadzić w Izraelu 28 ataków — więcej niż przez poprzednie dziewięć i pół roku łącznie. Wynika to z analizy Aarona Zelina, starszego pracownika naukowego Washington Institute for Near East Policy, informuje Jerusalem Post.

Zatrzymania i udaremnione plany

Zelin opracował bazę danych publicznie zgłaszanych zatrzymań związanych z ISIS, przeprowadzanych przez izraelskie służby bezpieczeństwa od 2014 roku. Według jego wyliczeń przed 7 października 2023 roku izraelskie siły przeprowadziły 50 operacji zatrzymania osób powiązanych z ugrupowaniem, a po tej dacie — kolejnych 46.

Według autora analizy po 7 października wzrosła nie tylko liczba prób ataków, lecz także złożoność spisków. Niemal żadna z 28 prób nie zakończyła się sukcesem, jednak uczestnicy planów coraz częściej mieli bezpośredni kontakt z operacyjnymi członkami ISIS, zamiast działać wyłącznie jako samotni sympatycy.

Pod koniec grudnia 2023 roku izraelskie siły zatrzymały dwóch mężczyzn w rejonie Ras al-Amud we Wschodniej Jerozolimie. Według śledczych znaleziono u nich substancje do produkcji materiałów wybuchowych, notatki z instrukcjami oraz flagę ISIS. Podejrzani w wieku 19 i 20 lat mieli planować wysadzenie ciężarówki z butlami gazowymi w pobliżu Knesetu.

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Kontakty z operacyjnymi członkami ugrupowania

Według materiału komórka w pobliżu Hebronu, której lider kontaktował się z operacyjnymi członkami ISIS za granicą, wyprodukowała około 100 urządzeń wybuchowych do ataków na izraelskich wojskowych. W mieście Tajbe pięciu mężczyzn omawiało atak na wieże Azrieli w Tel Awiwie i planowało wysadzenie samochodu w centrum handlowym pod nimi.

Wielu uczestników nowszych spisków stanowili nastolatkowie zradykalizowani w internecie. Jednocześnie w ponad jednej trzeciej przypadków podejrzani kontaktowali się z członkami ISIS za granicą lub próbowali nawiązać taki kontakt. W szczególności w 2025 roku trzech mieszkańców Arary skontaktowało się przez TikTok z operacyjnym członkiem ISIS w Syrii, który przesłał im materiały dotyczące wykonania bomby i detonatora.

Oddzielnie, według Jerusalem Post, komórka w rejonie Sur Baher we Wschodniej Jerozolimie utrzymywała kontakty z operacyjnymi członkami ISIS na Zachodnim Brzegu i w Syrii oraz planowała wyjazd do Syrii na szkolenie. Izrael rozszerzył działania przeciwko sieciom ugrupowania poza granicami kraju, w tym przeprowadza zatrzymania i uderzenia w Syrii.

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