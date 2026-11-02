После нападения ХАМАС 7 октября 2023 года ИГИЛ пыталось осуществить в Израиле 28 атак — это больше, чем за предыдущие девять с половиной лет вместе взятые. Об этом говорится в анализе старшего научного сотрудника Вашингтонского института ближневосточной политики Аарона Зелина, сообщает Jerusalem Post.

Задержания и сорванные планы

Зелин составил базу данных публично сообщавшихся задержаний, связанных с ИГИЛ, которые израильские силовые структуры проводили с 2014 года. По его подсчетам, до 7 октября 2023 года израильские силы провели 50 операций по задержанию лиц, связанных с группировкой, а после этой даты — еще 46.

По выводам автора анализа, после 7 октября выросло не только количество попыток атак, но и сложность заговоров. Почти ни одна из 28 попыток не была успешной, однако участники планов все чаще имели прямые контакты с оперативниками ИГИЛ, а не действовали исключительно как сторонники-одиночки.

В конце декабря 2023 года израильские силы задержали двух мужчин в районе Рас-эль-Амуд в Восточном Иерусалиме. По утверждению следователей, у них обнаружили вещества для изготовления взрывчатки, записи с инструкциями и флаг ИГИЛ. Подозреваемые в возрасте 19 и 20 лет, по версии следствия, планировали взорвать грузовик с газовыми баллонами возле Кнессета.

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Контакты с оперативниками группировки

Согласно материалу, ячейка возле Хеврона, лидер которой контактировал с оперативниками ИГИЛ за границей, изготовила около 100 взрывных устройств для атак на израильских военных. В городе Тайбе пятеро мужчин обсуждали атаку на башни Азриэли в Тель-Авиве и планировали взрыв автомобиля в торговом центре под ними.

Многие участники более новых заговоров были подростками, радикализировавшимися в интернете. В то же время более чем в трети случаев подозреваемые контактировали с членами ИГИЛ за границей или пытались установить такую связь. В частности, в 2025 году трое жителей Арары через TikTok связались с оперативником ИГИЛ в Сирии, который отправил им материалы по изготовлению бомбы и детонатора.

Отдельно, по данным Jerusalem Post, ячейка в районе Сур-Бахер в Восточном Иерусалиме поддерживала контакты с оперативниками ИГИЛ на Западном берегу и в Сирии и планировала поехать в Сирию для обучения. Израиль расширил меры против сетей группировки за пределами страны, в частности проводит задержания и наносит удары в Сирии.

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