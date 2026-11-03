Армия Судана заявила, что отразила атаки военизированных Сил быстрого реагирования (RSF) и союзного им Народно-освободительного движения Судана — Север (SPLM-North) в регионе Голубого Нила на юго-востоке Судана. Об этом агентство Anadolu сообщило со ссылкой на заявление 4-й пехотной дивизии суданской армии.

Бои в Бакори и Сали

По утверждению военных, их подразделения и силы поддержки не позволили нападавшим прорвать позиции в Бакори, в местности Гейсан, а также в Сали, в местности Курмук. Армия заявила, что нанесла нападавшим тяжелые потери в живой силе и технике. При этом в заявлении не привели данных о потерях или подробностей об уничтоженном оборудовании.

Командующий 4-й пехотной дивизией генерал-майор Исмаил ат-Тайиб Хусейн заявил, что войска будут и далее защищать районы Голубого Нила и проводить операции против RSF и их союзников. RSF не предоставили немедленного комментария по поводу заявления армии.

Больше актуальных новостей — в Telegram-канале UA.News Telegram.

Значение региона

В последние недели бои в Голубом Ниле усилились: RSF и SPLM-North неоднократно атаковали несколько районов региона. 22 октября власти Судана объявили, что армия вернула под свой контроль стратегический район Бакори после боев с двумя группировками.

Бакори расположен примерно в 70 километрах к юго-востоку от Дамазина, административного центра региона. В Бакори размещена военная база 13-й пехотной бригады 4-й пехотной дивизии. Сали находится к югу от Дамазина, примерно в 25 километрах к северу от Курмука, недалеко от границы с Эфиопией. В октябре правительственные силы сообщали об отражении нескольких атак в этом районе.

Голубой Нил имеет военное и географическое значение из-за границ с Эфиопией и Южным Суданом. Война между суданской армией и RSF продолжается с апреля 2023 года, углубляя гуманитарный кризис, который унес десятки тысяч жизней и вынудил миллионы людей покинуть свои дома.

Читай нас в