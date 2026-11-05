По данным Deutsche Welle, пассажирский самолёт Airbus A320, выполнявший рейс из Дублина в Рим, совершил экстренную посадку на авиабазе Эврё во Франции после сообщения об угрозе взрыва. Рейс направлялся из столицы Ирландии в столицу Италии.

Информация правительства Франции

Об инциденте в четверг, 5 ноября, сообщил офис премьер-министра Франции Себастьяна Лекорню. Там заявили, что следят за ситуацией. Самолёт направили на авиабазу Эврё после получения угрозы.

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Авиабаза Эврё расположена к западу от Парижа. Обычно она используется для военных нужд, а не для коммерческих рейсов.

Подобные случаи на этой неделе

DW отмечает, что ранее на этой неделе угрозы взрыва поступали в отношении нескольких европейских рейсов. Это привело к серии других подобных внеплановых посадок. Издание сообщило, что ситуация продолжает развиваться.

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