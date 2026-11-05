Według Deutsche Welle pasażerski Airbus A320 wykonujący lot z Dublina do Rzymu awaryjnie wylądował w bazie lotniczej Évreux we Francji po zgłoszeniu groźby wybuchu. Lot odbywał się ze stolicy Irlandii do stolicy Włoch.

Informacje francuskiego rządu

O incydencie w czwartek, 5 listopada, poinformowało biuro premiera Francji Sébastiena Lecornu. Oświadczyło, że monitoruje sytuację. Samolot skierowano do bazy lotniczej Évreux po otrzymaniu groźby.

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Baza lotnicza Évreux znajduje się na zachód od Paryża. Zwykle jest wykorzystywana do celów wojskowych, a nie do lotów komercyjnych.

Podobne przypadki w tym tygodniu

DW zaznacza, że wcześniej w tym tygodniu groźby wybuchu dotyczyły kilku europejskich lotów. Doprowadziło to do serii innych podobnych nieplanowanych lądowań. Redakcja podała, że sytuacja nadal się rozwija.

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