Armia Sudanu oświadczyła, że odparła ataki paramilitarnych Sił Szybkiego Wsparcia (RSF) oraz sprzymierzonego z nimi Sudańskiego Ruchu Wyzwolenia Ludowego – Północ (SPLM-North) w regionie Nilu Błękitnego w południowo-wschodnim Sudanie. Agencja Anadolu poinformowała o tym, powołując się na oświadczenie 4. Dywizji Piechoty armii sudańskiej.

Walki w Bakori i Sali

Według wojskowych ich jednostki i siły wsparcia nie pozwoliły napastnikom przełamać pozycji w Bakori, na obszarze Geisan, a także w Sali, na obszarze Kurmuk. Armia oświadczyła, że zadała napastnikom ciężkie straty w ludziach i sprzęcie. Jednocześnie w oświadczeniu nie podano danych o stratach ani szczegółów dotyczących zniszczonego wyposażenia.

Dowódca 4. Dywizji Piechoty, generał major Ismail at-Tayeb Hussein, oświadczył, że wojska będą nadal bronić obszarów Nilu Błękitnego i prowadzić operacje przeciwko RSF oraz ich sojusznikom. RSF nie udzieliły natychmiastowego komentarza w sprawie oświadczenia armii.

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Znaczenie regionu

W ostatnich tygodniach walki w Nilu Błękitnym nasiliły się: RSF i SPLM-North wielokrotnie atakowały kilka obszarów regionu. 22 października władze Sudanu ogłosiły, że armia odzyskała kontrolę nad strategicznym obszarem Bakori po walkach z oboma ugrupowaniami.

Bakori znajduje się około 70 kilometrów na południowy wschód od Damazinu, administracyjnego centrum regionu. W Bakori mieści się baza wojskowa 13. Brygady Piechoty 4. Dywizji Piechoty. Sali leży na południe od Damazinu, około 25 kilometrów na północ od Kurmuku, w pobliżu granicy z Etiopią. W październiku siły rządowe informowały o odparciu kilku ataków na tym obszarze.

Nil Błękitny ma znaczenie wojskowe i geograficzne ze względu na granice z Etiopią i Sudanem Południowym. Wojna między armią sudańską a RSF trwa od kwietnia 2023 roku, pogłębiając kryzys humanitarny, który pochłonął dziesiątki tysięcy istnień i zmusił miliony ludzi do opuszczenia domów.

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