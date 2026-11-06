W Rumunii służby wywiadowcze poinformowały o groźbach podłożenia materiałów wybuchowych w kolejnych dwóch samolotach. Jeden z rejsów KLM lecący do Tel Awiwu wylądował w Bukareszcie. Piloci zwrócili się z prośbą o przeprowadzenie kontroli pirotechnicznej statków powietrznych, informuje RMF24.

Kontrole lotów w Bukareszcie

Wcześniej podobna groźba dotyczyła samolotu Wizz Air wykonującego lot z Mediolanu do Bukaresztu, a także samolotu Air Serbia na trasie Belgrad — Bukareszt. Rumuńskie służby wywiadowcze poinformowały o nowych wiadomościach późnym wieczorem w czwartek.

Tego samego dnia fałszywe informacje o podłożeniu bomb dotknęły również lotów Aer Lingus, LOT, Wizz Air, Finnair, EasyJet i Iberia. Części samolotów towarzyszyły myśliwce, inne po lądowaniu przeszły dodatkowe kontrole.

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Seria alarmów w Europie

Według Reutersa żadne z państw nie wskazało dotąd osób, które mogą być odpowiedzialne za te groźby. W czwartek zgłoszenia o zagrożeniu otrzymały również brytyjskie lotniska Heathrow i Birmingham. Administracja Heathrow oświadczyła, że otrzymane informacje uznano za niewiarygodne i nie stanowiły one zagrożenia dla pasażerów, załogi ani samolotów.

Na lotnisku w Birmingham po otrzymaniu groźby wdrożono procedury bezpieczeństwa we współpracy ze służbami ratunkowymi i innymi partnerami. Dwa dni wcześniej groźby dotyczyły lotów Ryanair z Manchesteru do Murcji, z Lizbony do Rzymu, z Dublina do Rzymu i Sofii. Zgłoszenia dotyczyły także lotów SAS z Kopenhagi do Warszawy, LOT z londyńskiego Heathrow do Warszawy oraz Wizz Air z Bergamo do Sofii. Wszystkie te alarmy okazały się fałszywe.

W poniedziałek samolot Wizz Air lecący z Londynu do Sofii przekierowano do Budapesztu po zgłoszeniu o bombie na pokładzie. Zagrożenie nie zostało wówczas potwierdzone.

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