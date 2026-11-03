苏丹军方表示，其在苏丹东南部青尼罗河地区击退了准军事组织快速支援部队（RSF）及其盟友苏丹人民解放运动—北方派（SPLM-North）的袭击。阿纳多卢通讯社援引苏丹军队第4步兵师的声明报道了此事。

巴科里和萨利的战斗

军方称，其部队和支援力量阻止袭击者突破盖桑地区巴科里以及库尔穆克地区萨利的阵地。军方表示，对袭击者造成了人员和装备方面的重大损失。同时，声明没有提供伤亡数据，也没有说明被摧毁装备的细节。

第4步兵师指挥官伊斯梅尔·阿特-塔伊卜·侯赛因少将表示，部队将继续保卫青尼罗河地区，并对RSF及其盟友开展行动。RSF没有立即就军方声明发表评论。

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该地区的重要性

近几周来，青尼罗河地区的战斗加剧：RSF和SPLM-North多次袭击该地区的多个区域。10月22日，苏丹当局宣布，在与这两个组织交战后，军方重新控制了具有战略意义的巴科里地区。

巴科里位于该地区行政中心达马津东南约70公里处。巴科里设有第4步兵师第13步兵旅的军事基地。萨利位于达马津以南，库尔穆克以北约25公里处，靠近埃塞俄比亚边境。10月，政府军曾报告在该地区击退了数次袭击。

青尼罗河地区因与埃塞俄比亚和南苏丹接壤而具有军事和地理意义。苏丹军队与RSF之间的战争自2023年4月以来一直持续，加深了这场已造成数万人死亡、迫使数百万人离开家园的人道主义危机。

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