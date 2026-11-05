Районный суд в Эльблонге, Польша, назначил Лукашу В. совокупное наказание в виде трёх лет лишения свободы, а Стефану Н. — один год и три месяца заключения по делу, касающемуся, в частности, кражи автомобиля Lexus семьи премьер-министра Дональда Туска. Как сообщает Interia, приговор ещё не вступил в законную силу.

Решение суда

Суд признал обоих мужчин виновными в краже автомобиля. В отношении Лукаша В. суд вынес решение по двум делам, установив, что преступления были совершены через короткий промежуток времени, и назначил совокупное наказание.

Время, которое оба осуждённых провели под стражей, будет зачтено в срок наказания. Стороны могут обжаловать решение в апелляционном порядке.

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Обстоятельства дела

Lexus семьи Дональда Туска был похищен в сентябре 2025 года неподалёку от дома польского премьер-министра в Сопоте. Автомобиль нашли через несколько часов после сообщения о краже на одной из парковок в Гданьске.

По делу были задержаны 40-летний Лукаш В. и 43-летний Стефан Н. Их обвиняли в том, что они совместно совершили кражу Lexus с проникновением. Прокуратура также предъявила Лукашу В. обвинения в двух других кражах автомобилей с проникновением в Эльблонге и Сопоте, а также в использовании поддельных номерных знаков на ранее похищенных автомобилях.

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