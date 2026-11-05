Sąd Rejonowy w Elblągu w Polsce wymierzył Łukaszowi W. karę łączną trzech lat pozbawienia wolności, a Stefanowi N. — rok i trzy miesiące więzienia w sprawie dotyczącej między innymi kradzieży samochodu Lexus należącego do rodziny premiera Donalda Tuska. Jak informuje Interia, wyrok nie jest jeszcze prawomocny.

Decyzja sądu

Sąd uznał obu mężczyzn za winnych kradzieży samochodu. W przypadku Łukasza W. sąd orzekał w dwóch sprawach, uznając, że przestępstwa zostały popełnione w krótkich odstępach czasu, i wymierzył karę łączną.

Okres, który obaj skazani spędzili w areszcie, zostanie zaliczony na poczet kary. Strony mogą zaskarżyć decyzję w postępowaniu apelacyjnym.

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Okoliczności sprawy

Lexus należący do rodziny Donalda Tuska został skradziony we wrześniu 2025 roku w pobliżu domu polskiego premiera w Sopocie. Samochód odnaleziono kilka godzin po zgłoszeniu kradzieży na jednym z parkingów w Gdańsku.

W sprawie zatrzymano 40-letniego Łukasza W. i 43-letniego Stefana N. Oskarżono ich o wspólne dokonanie kradzieży Lexusa z włamaniem. Prokuratura postawiła również Łukaszowi W. zarzuty dwóch innych kradzieży samochodów z włamaniem w Elblągu i Sopocie, a także używania podrobionych tablic rejestracyjnych na wcześniej skradzionych pojazdach.

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