В Польше председатель партии «Право и справедливость» Ярослав Качиньский на пресс-конференции в четверг анонсировал создание парламентской группы по Конституционному суду. По данным Interia, Качиньский заявил, что группа будет заниматься «привлечением к ответственности за покушение на Конституционный суд».

Участие депутатов и сенаторов

Лидер PiS сообщил, что к работе группы должны присоединиться депутаты и сенаторы. Он также заявил о намерении пригласить специалистов по праву, в частности юристов из разных государств, чтобы придать работе международное измерение.

Больше актуальных новостей — в Telegram-канале UA.News Telegram.

По словам Качиньского, эту ситуацию нельзя оставлять без реакции.

Высказывания о судье

Качиньский также высказался о судье Анне Корвин-Пётровской, назвав её «узурпаторшей». Он заявил, что её решения, по его мнению, не имеют юридического значения, однако реализуются «с помощью насилия».

Читай нас в