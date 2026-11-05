Качинський анонсував парламентське розслідування щодо Конституційного суду

У Польщі голова партії «Право і справедливість» Ярослав Качинський на пресконференції в четвер, 5 листопада, анонсував створення парламентської групи щодо Конституційного суду. За даними Interia, Качинський заявив, що група займатиметься «притягненням до відповідальності за замах на Конституційний суд».

Участь депутатів і сенаторів

Лідер PiS повідомив, що до роботи групи мають долучитися депутати та сенатори. Він також сказав про намір запросити фахівців із права, зокрема юристів із різних держав, аби надати роботі міжнародного виміру.

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За словами Качинського, цю ситуацію не можна залишати без реакції.

Висловлювання про суддю

Качинський також висловився про суддю Анну Корвін-Пйотровську, назвавши її «узурпаторкою». Він заявив, що її рішення, на його думку, не мають юридичного значення, однак реалізуються «за допомогою насильства».

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