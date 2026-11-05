W Polsce prezes partii Prawo i Sprawiedliwość Jarosław Kaczyński na konferencji prasowej w czwartek zapowiedział utworzenie grupy parlamentarnej ds. Trybunału Konstytucyjnego. Według Interii Kaczyński oświadczył, że grupa będzie zajmować się „pociągnięciem do odpowiedzialności za zamach na Trybunał Konstytucyjny”.

Udział posłów i senatorów

Lider PiS poinformował, że do prac grupy mają dołączyć posłowie i senatorowie. Mówił także o zamiarze zaproszenia specjalistów z dziedziny prawa, w tym prawników z różnych państw, aby nadać jej pracom wymiar międzynarodowy.

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Według Kaczyńskiego tej sytuacji nie można pozostawić bez reakcji.

Wypowiedzi o sędzi

Kaczyński wypowiedział się również o sędzi Annie Korwin-Piotrowskiej, nazywając ją „uzurpatorką”. Oświadczył, że jej decyzje, jego zdaniem, nie mają znaczenia prawnego, jednak są realizowane „za pomocą przemocy”.

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