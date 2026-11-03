W Australii podróżni, którzy zarezerwowali noclegi w hotelach regionu Kimberley w stanie Australia Zachodnia, zaczęli otrzymywać wiadomości phishingowe po wycieku danych u zewnętrznego dostawcy systemów rezerwacyjnych RMS. Atakujący uzyskali dostęp do imion i nazwisk, danych kontaktowych oraz informacji o rezerwacjach klientów z różnych regionów kraju, informuje ABC News.

Wiadomości z danymi rezerwacji

Mieszkaniec Sydney Cameron Craig powiedział, że otrzymał w WhatsAppie wiadomość dotyczącą planowanego pobytu w Cable Beach Club w mieście Broome. Zażądano od niego przejścia pod link i wprowadzenia danych płatniczych, w przeciwnym razie rezerwacja miała rzekomo zostać anulowana.

W wiadomości podano jego pełne imię i nazwisko oraz prawidłowe daty podróży, dlatego Craig początkowo uznał ją za autentyczną. Przeszedł pod link i wpisał część danych karty kredytowej, jednak sesja została przerwana. Później zauważył, że wiadomość przyszła z międzynarodowego numeru, a kod rezerwacji nie zgadzał się z jego prawdziwym kodem.

Według Craiga zgłosił on incydent administracji Cable Beach Club, a ośrodek później poinformował gości. Przedstawiciele ośrodka nie udzielili komentarza ABC News.

Więcej aktualnych wiadomości na kanale UA.News w Telegramie Telegram.

Śledztwo trwa

Kimberley Accommodation Group, która również korzysta z RMS Cloud do rezerwacji, oświadczyła, że otrzymała od gości zgłoszenia dotyczące podobnych prób oszustwa. Według dyrektorki zarządzającej Danielle Hart atakujący wykorzystywali prawdziwe dane rezerwacyjne i prosili klientów o potwierdzenie danych kart lub dokonanie płatności.

Firma doradziła gościom, aby nie odpowiadali na nieoczekiwane wiadomości, nie przechodzili pod linki i nie przekazywali danych płatniczych. RMS oświadczyła, że udało się ograniczyć nieautoryzowaną aktywność w jej środowisku, a dochodzenie w sprawie skali i skutków incydentu trwa. Dyrektor generalny RMS Adam Seskis zaznaczył, że dane kart kredytowych i dane płatnicze nie zostały naruszone podczas incydentu.

Ryzyko dla innych obiektów

Wykładowczyni cyberbezpieczeństwa na Uniwersytecie Murdocha Brianna O’Shea stwierdziła, że schematy phishingowe stały się bardziej przekonujące, ponieważ wykorzystują pilność, strach, autorytet i zaufanie. Nazwała systemy zewnętrzne atrakcyjnym celem dla hakerów i powiedziała, że incydent może mieć konsekwencje dla innych dostawców zakwaterowania, w tym małych pensjonatów i tymczasowych miejsc noclegowych dla pracowników pracujących w systemie rotacyjnym.

Czytaj nas na